José Loreto exibe corpo definido e fãs reagem: “Ô lá em casa”

Interpretando Tadeu em Pantanal, José Loreto já vinha experimentando a vida de peão há dois anos, quando passou a compartilhar nas redes sociais o passo a passo da reforma de sua casa. Aliás, os cliques ganharam até um quadro em seu Instagram: Mãos à obra com José. Por lá, o ator divide os bastidores e agora, com a novela no ar, não foi nada diferente.

De volta ao Mato Grosso do Sul para as gravações da trama, Loreto movimentou a web ao celebrar a chegada do novo mês exibindo o tanquinho, acompanhado óculos escuros e a música I miss her, do Olodum, ao fundo. Na legenda, escreveu: “Bem vindo junho” e marcou Juliano Cazarré, que fez o registro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

Não demorou muito para que a imagem viralizasse né? Os comentários exaltavam principalmente a aparência do ator. “Aff, oooh lá em casa”, “Bem vindo mesmo, né Loreto”, “Que gato”, “Tem condição não gente”, são alguns dos elogios recebidos.

Cazarré também tem sido responsável por diversas fotos dos bastidores ao lado do elenco. O ator já registrou momentos de descontração de Loreto com imagens na ‘piscina’ ao lado de Dira Paes e Paula Barbosa; outra com o colega andando a cavalo – e sem camisa – para a alegria dos fãs.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por José Loreto (@joseloreto)

Outra publicação de sucesso foi dando aquela ‘sensualizada’ de sunga, na piscinha de plástico e uma mangueira. “100% pantaneira”, “cuidado com a sucuri”, brincaram as internautas.