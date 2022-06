Menina acorda com padrasto tocando em suas partes íntimas

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da vítima, de 30 anos, se relacionava há pouco mais de três anos com o suspeito e desconhecia os abusos. A mulher destacou que não percebeu a mudança de comportamento na filha, e nem atitudes suspeitas do namorado.

Ainda segundo a ocorrência, a mulher disse que percebeu que a filha acordou na madrugada de segunda-feira parecendo estar brava e disse que não gostava mais do padrasto. A menina relatou que estava dormindo, quando sentiu algo tocando suas partes íntimas e logo acordou, vendo o padrasto. A vítima contou para a mãe o que havia ocorrido e a mulher chamou a polícia.