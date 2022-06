Motorista de app tem carro crivado de bala quando chegava em casa e é ferido com 6 tiros, em Rio Branco

O motorista de aplicativo José Alfredo Gomes de Albuquerque, de 41 anos, teve a residência invadida por bandidos e foi ferido com 6 tiros, na manhã desta quinta-feira (2), na Rua Beija-flor, Residencial Ouricuri, na parte alta da Cidade de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, José Alfredo estava chegando em sua residência com o veículo modelo Prisma de cor prata, quando desceu para abrir o portão. Ele ainda entrou com o carro quando foi surpreendido por dois homens, que chegaram uma motocicleta e de posse de armas de fogo, e dispararam várias vezes contra o carro e contra José Alfredo, que foi ferido com 2 tiros na perna esquerda, 1 tiro no ombro, 2 nas costas e 1 no braço. Após a ação, os criminosos voltaram correndo para a motocicleta e fugiram do local.

Familiares de José Alfredo acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que enviou uma ambulância de suporte avançado. Os socorristas prestaram o atendimento e encaminharam a vítima em estado de saúde grave ao pronto-socorro de Rio Branco.

Ainda segundo informações da polícia, José Alfredo é natural do Estado do Rio Grande do Norte e a vítima alegou ter sido vítima de assalto.

Policiais militares do 3° Batalhão estiveram no local e realizaram ronda ostensiva mas não tiveram êxito em prender os autores do crime.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).