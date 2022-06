Veja onde se vacinar contra influenza e Covid-19 neste fim de semana em Rio Branco

A Prefeitura de Rio Branco, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), segue com a vacinação contra Covid-19 nas Unidades de Referência em Atenção Primária (Uraps), das 8h às 13h, neste sábado (18).

Crianças com 5 anos ou mais, acompanhadas dos pais ou responsáveis e dose de reforço, com mais de quatro meses da segunda dose, estão sendo aplicadas nas Uraps. A quarta dose, para pessoas acima de 50 anos, com mais de quatro meses de intervalo da terceira dose também está sendo ofertada.

Para se vacinar é preciso levar documento RG, CPF ou RG e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), nas Uraps Maria Barroso, Vila Ivonete, Eduardo Assmar e Rozangela Pimentel.

Nas Uraps também serão ofertadas vacinas contra influenza para idoso acima de 60 anos, profissionais de saúde e crianças de 6 meses a menores de 10 anos.

Mutirão de vacinação

A Semsa segue com o mutirão de vacinação que ocorre na Praça da Revolução, em Rio Branco. A pasta pretende aumentar o alcance neste final de semana, junto com a etapa do Circuito Junino na praça.

O mutirão de vacinação iniciou na terça-feira (14), devido à baixa cobertura vacinal em crianças e segue durante o fim de semana. No local, serão disponibilizadas vacinas contra Covid-19 para crianças, adolescentes e adultos, e contra gripe e sarampo para crianças.