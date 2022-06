Náutico-RR e Humaitá-AC fazem confronto “sem sal” neste sábado, no Canarinho

Humaitá-AC e Náutico-RR fazem na tarde deste sábado, a partir das 18 (de Brasília), no estádio Canarinho, duelo sem grandes motivações para ambos os lados pela décima primeira rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D. O campeão acreano, apesar de matematicamente não estar eliminado, só avança na competição caso haja um verdadeiro milagre – vencer todas as partidas restantes e torcer para que as equipes do Trem-AP e do São Raimundo-RR não vençam nas próximas quatro rodadas da competição.

No confronto deste sábado (25), o Humaitá, que soma apenas seis pontos e não conhece uma vitória há cinco partidas, não vai contar com a presença do técnico Álvaro Miguéis no banco de reservas. Miguéis pediu dispensa da partida para resolver problema particular em Rio Branco nessa sexta-feira (24). O preparador de goleiros Ranis Coutinho assume o Tourão no duelo contra o Alvirrubro roraimense.

Por outro lado, o eliminado Náutico-RR não terá no comando o técnico Fernando Guisini. O profissional pediu desligamento do clube no meio de semana e o novo comandante da equipe será o treinador Roberto Tim.

Arbitragem

O sergipano Marcel Phillipe Santos dirige o confronto desse sábado (25), no estádio Canarinho, entre Náutico-RR e Humaitá-AC. Alex Sandro Quadros Thomé e Marcio Duarte dos Santos serão os assistentes (RR). O quarto árbitro será Daniel Alejandro Hidalgo Blanco (RR).