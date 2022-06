Netflix divulga novas imagens de La Casa de Papel: Coreia

Na trama, ambientada na Coreia do Sul, a equipe manterá o famoso macacão vermelho e as máscaras. Ao invés de Salvador Dalí, os personagens disfarçados com a figura inspirada no Yangban, que representa a classe dominante ou a pequena nobreza do país asiático.

O ator Yoo Ji-tae será o Professor; Kim Yunjin interpretará Woojin (a inspetora Raquel dessa versão); Park Hae-soo como Berlim; Jun Jong-seo como Tóquio; Lee Won-jong como Moscou; Kim Ji-hun como Denver; Jang Yoon-ju como Nairóbi; Lee Hyun-woo como Rio; Kim Ji-hoon como Helsinki; e Lee Kyu-ho como Oslo. Confira as novas imagens: ELES JÁ INVADIRAM TUDO! La Casa de Papel: Coreia está disponível.💸 pic.twitter.com/nCbjU8tjeN — netflixbrasil (@NetflixBrasil) June 24, 2022