Neymar é o 3º mais valioso entre os trintões; CR7 está fora do top 10

O site Transfermarkt elaborou a lista dos 10 jogadores acima dos 30 anos mais valiosos do Mundo. O líder do ranking é Mohamed Salah, do Liverpool. Neymar aparece em terceiro lugar. Mas a grande surpresa foi o fato de o site Transfermarkt (que é português) não ter incluído Cristiano Ronaldo no top 10. Veja a lista:

1.º Mohamed Salah (Liverpool), 30 anos – valor de mercado: 90 milhões de euros; 2.º Kevin de Bruyne (Manchester City), 30 anos – valor de mercado: 85 milhões de euros; 3.º Neymar (PSG), 30 anos – valor de mercado: 75 milhões de euros; 4.º Sadio Mané (Bayern Munique), 30 anos – valor de mercado: 70 milhões de euros; 5.º Thibaut Courtois (Real Madrid), 30 anos – valor de mercado: 60 milhões de euros; 6.º Virgil van Dijk (Liverpool), 30 anos – valor de mercado: 55 milhões de euros; 7.º Lionel Messi (PSG), 34 anos – valor de mercado: 50 milhões de euros; 8.º Robert Lewandowski (Bayern Munique), 33 anos – valor de mercado: 45 milhões de euros; 9.º Gerard Moreno (Villarreal), 30 anos – valor de mercado: 40 milhões de euros; 10.º Casemiro (Real Madrid), 30 anos – valor de mercado: 40 milhões de euros