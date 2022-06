Nota pública sobre a disponibilidade de máquinas agrícolas

O governo do Acre, em momento algum, tomou qualquer atitude visando prejudicar ou perseguir prefeituras ou moradores do interior do estado com a retirada de máquinas e equipamentos agrícolas de prefeituras.

No que se refere ao município de Acrelândia, nem a prefeitura e nem moradores da zona rural sofrerão qualquer tipo de prejuízo, uma vez que as três máquinas do Estado que estão na cidade farão todos os serviços necessários e solicitados neste período de verão.

Destacamos também que o Deracre está organizando e reformulando a programação de atividades para atender as demandas da região com mais agilidade e melhores condições de trabalho nos próximos meses.

E, portanto, a população não irá, de forma alguma, ficar desassistida na recuperação de seus ramais e no escoamento da produção.

Este governo não persegue seus cidadãos, muito menos moradores de áreas rurais. Somos um governo democrático que coloca as pessoas em primeiro lugar.

Petronio Antunes

Presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre