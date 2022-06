O Globo diz que enquanto Bolsonaro já tem palanque definido no Acre, Lula ainda busca aliado

Uma matéria publicada pelo jornal carioca O Globo, neste domingo (19), aponta que os dois principais candidatos à presidência da República, Lula (PT) e Bolsonaro (PL), travam uma corrida por busca de palanque nos estados.

Segundo a publicação, Bolsonaro já tem costuras acertadas em 23 estados, enquanto Lula em 15.

Um desses estados em que Bolsonaro já tem palanque certo é o Acre. De acordo com O Globo, o apoio de Bolsonaro à reeleição do governador Gladson Cameli (PP) já é dada como certa.

Já com relação ao palanque de Lula aqui no estado, a publicação cita um impasse entre PSB e PT como causa da indefinição. “No PT, o maior problema está na costura de acordos com o PSB, o principal partido aliado de Lula. As duas siglas tentam resolver impasses no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Paraíba, Acre e Amapá”, diz um trecho da reportagem.

No Acre, o pré-candidato ao Governo do Acre pelo PSB é o deputado estadual Jenilson Leite, enquanto o PT não apresentou um nome. Jorge Viana, maior liderança do partido no estado, é pré-candidato ao Senado, mesmo que ainda não tenha anunciado oficialmente. Esse impasse, citado por O Globo, pode significar que Jorge Viana ainda pode disputar o Governo.