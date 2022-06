“Os números não batem com a realidade”, diz Petecão sobre resultado de pesquisas

O senador e pré-candidato ao Governo pelo PSB, Sérgio Petecão, disse em entrevista concedida ao ContilNet nesta terça-feira (7) que não questiona o resultado das pesquisas que apontam o governador Gladson Cameli como o favorito pelo público, mas defende que o contato com as pessoas “mostra outro resultado”.

A TV Gazeta divulgou nesta terça uma nova pesquisa de intenções votos. Os dados apontam que o atual chefe do executivo lidera com 41%, enquanto Mara Rocha (MDB) aparece em segundo, com 17%, e Sérgio Petecão (PSD) com 14%. Jenilson Leite (PSB) tem 11%. Branco e nulo somam 9%, 8% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar.

“O que as nossas andanças têm nos mostrado é um outro resultado, mas eu não questiono pesquisa e respeito os números”, explicou o senador.

Petecão disse que já realizou uma pesquisa no Estado, recentemente. “O resultado que temos aponta que estamos no rumo certo e da melhor forma possível. Está tudo como planejamos. Os números não batem com a realidade”, finalizou.