Passagens entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco sobem para R$ 222 após novo reajuste de preço

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Acre (Ageac), publicou no Diário Oficial da última quarta-feira (20), mais um reajuste nos preços das passagens para o transporte intermunicipal de passageiros. Esta é a segunda vez em menos de um ano que as passagens sofrem reajuste.

De acordo com o Diário Oficial, é necessária a recomposição das tarifas, em virtude da defasagem no preço praticado nas linhas regionais, diametrais e radiais. A nova tabela de preço entre os municípios de Cruzeiro do Sul (AC) e Rio Branco, subiu de R$ 185 para R$ 222.

Segundo a Ageac todos os municípios do Acre sofreram com os novos preços. O reajuste nos preços das passagens intermunicipais é feito anualmente, mas estava há três anos sem ocorrer, por conta da pandemia da Covid-19.