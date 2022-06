Paulo André é detonado após ser grosso com fã que o chamou de “ex-BBB”

Paulo André foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter após um vídeo em que ele é grosseiro com um fã circular nas redes sociais. O atleta não gostou de ser chamado de “ex-BBB”, e a tag “PA EX BBB SIM” tomou conta da rede social.

Nas imagens, um rapaz se aproxima do atleta e o filme. “E aí, PA? Mostro, pô. Ex-BBB”, disse o jovem, que chegou a ser empurrado por pessoas que acompanhavam PA. “Ex-BBB é o caralh*”, respondeu o atleta, revoltado.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Metrópoles Fun (@metropolesfun)

Nos comentários do perfil Cutucadas, no Instagram, Paulo André explicou a atitude: “Ele estava tirando sarro já tinha um tempo. Uma hora não aguentei o deboche. Perdão pela forma que falei, galera. Devo muito ao BBB”.

Acontece que internautas não compraram a explicação de PA, e apontaram que ele tenha sido ingrato com o programa, que o fez ficar ainda mais famoso. “A pessoa só se tornou conhecida porque foi no programa e se pendurou na Jade e no Arthur, ele devia ser grato ao BBB e mais respeitoso com o público. No entanto, cada um dá o que tem dentro do coração”, disparou um.

“Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela!!! Ele já dava sinais dentro da casa, mais vestiu um personagem, se fazendo de bom moço, em pensar que critiquei a Jessi por acusar ele de mimado e birrento!!”, disparou mais um.