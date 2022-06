PM apreende adolescente com droga e arma de fogo na região do Calafate em Rio Branco

Um menor de 17 anos foi apreendido acusado de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo na noite deste sábado (25), na rua Cedro, Residencial Portal da Amazônia, na região do Calafate, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os militares do Rotam, do Bope, estavam em patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia anônima de um morador, que informou que na rua Cedro havia um rapaz vendendo drogas e portando arma de fogo.

De posse da denúncia, os PMs foram até o local e entraram por uma área de mata, pois, segundo a PM, toda vez que a guarnição passa na rua, os acusados fogem pela mata e conseguem se livrar da prisão. Desta vez, os agentes pegaram o menor de surpresa, que ainda tentou fugir, mas acabou capturado e apreendido.

Na revista pessoal foi encontrado 1 trouxinhas de skunk e 6 trouxinhas de cocaína além de duas armas de fogo artesanais calibre 16. Diante dos fatos, foi dada voz de apreensão e menor foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com as drogas e a arma de fogo apreendida, para serem tomadas as medidas cabíveis.