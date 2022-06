Uma ponte despencou durante sua reinauguração em Cuernavaca, no México, nessa terça-feira, 7. O evento, que contava com autoridades locais, teve cobertura da imprensa, que registrou o momento da queda.

De acordo com a imprensa mexicana, pelo menos oito pessoas ficaram feridas, sendo algumas com ferimentos graves, como fraturas expostas.

El alcalde panista de Cuernavaca fue víctima de su propia corrupción de más de $3’500,000.00 y se cayó en la reinauguración del puente 🤷‍♂️pic.twitter.com/2k4Y4c5jxC — Alexis Daniel (@SocialDmocrata_) June 7, 2022

As imagens mostram que cerca de 20 pessoas caíram da ponte até um riacho cheio de pedras no parque Porfirio Diaz, entre elas o prefeito de Cuernavaca, José Luis Urióstegui, vereadores e jornalistas.

“Espero sinceramente que não haja feridos graves”, escreveu no Twitter o governador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

Também via Twitter, a Defesa Civil do país divulgou imagens da operação de socorro no local do incidente e informou que as vítimas foram transferidas para hospitais da região.