Pré-candidato, Lula diz que é preciso fazer concurso PF

O pré-candidato ao posto de presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu entrevista nesta quinta, 23, e falou sobre a necessidade de realizar novos concursos PF. Segundo ele, a Polícia Federal precisa de mais policiais.

A fala de Lula foi dada durante entrevista à Rádio Difusora do Amazonas.

Ele cita a importância de fazer concurso na Polícia Federal para a chegada de novos policiais, enfatizando a ocupação nas fronteiras:

“Porque, primeiro, precisamos saber qual será o papel do Exército. Porque embora o Exército não tenha papel de polícia, é preciso que a gente rediscuta, pra saber qual o papel do Exército ao cuidar das nossas fronteiras. Segundo, qual o papel da Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal precisa fazer concurso, precisa ter mais policiais, porque precisamos de mais gente ocupando nossas fronteiras”, disse Lula.

O ex-presidente, que concorrerá ao posto novamente este ano, afirmou que nas próximas semanas será realizada uma reunião com governadores do partido e das coligações para definir as política do seu possível governo com foco na fronteira do país.

Concurso PF 2021 ainda está em andamento e com aprovados

Vale lembrar que a Polícia Federal ainda está com um edital de concurso PF válido e em andamento. A corporação já finalizou as primeiras turmas de curso de formação e está em conclusão das demais.

Recentemente, o governo autorizou a chamada de mais 625 candidatos aprovados, considerados excedentes. Eles serão convocados para um CFP e, assim que concluírem a formação, poderão tomar posse no cargo.

+ Concurso PF: deputado pede retirada do decreto que elimina excedentes

Na Polícia Federal, a chamada de excedentes autorizada foi dividida pelos quatro cargos ofertados, sendo:

53 delegados;

382 agentes;

172 escrivães; e

18 papiloscopistas.

Além disso, também foram autorizadas mais 625 chamadas na Polícia Rodoviária Federal.

A PF não confirmou, até o momento, se foi enviado um novo pedido de concurso público para cargos da área policial. A corporação chegou a encaminhar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) um pedido com 600 vagas, mas todas na área de apoio, em cargos administrativos.

Saiba como foi o concurso PF

O edital do concurso PF foi publicado em janeiro de 2021, com oferta de 1.500 vagas. As chances são imediatas e efetivas.

Todas as oportunidades do concurso PF são para graduados, de nível superior. As carreiras têm jornada de trabalho de 40 horas semanais e a distribuição das vagas imediatas por cargo confirmada é a seguinte:

Agente de polícia – 893 vagas

– 893 vagas Escrivão de polícia – 400 vagas;

– 400 vagas; Papiloscopista policial federal – 84 vagas;

– 84 vagas; Delegado de polícia – 123 vagas.

As vagas oferecidas são em formato nacional, ou seja, sem distribuição por regiões. A Polícia Federal convocará de acordo com suas necessidades.

A Região Norte e as faixas de fronteira são os locais com mais vagas disponíveis.

Quais os requisitos e cargos do concurso PF?

Carreira Requisitos Remuneração Agente Nível superior em qualquer área + CNH R$12.980,50 Escrivão Nível superior em qualquer área + CNH R$12.980,50 Papiloscopista Nível superior em qualquer área + CNH R$12.980,50 Delegado Nível superior em Direito, experiência de três anos + CNH R$24.150,74

Os concorrentes foram avaliados por diversas etapas de seleção, sendo elas:

Provas objetiva e discursiva;

Exame de aptidão física;

Prova oral (somente delegado);

Avaliação médica;

Avaliação psicológica;

Avaliação de títulos (somente delegado);

Prova prática de digitação (somente escrivão).

Investigação social;

Curso de formação.

O curso de formação é a última fase, que também elimina, antecedendo a posse no cargo. No entanto, são convocados apenas os candidatos aprovados em todas as etapas anteriores.