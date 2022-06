Prefeitura substitui a frota de veículos para melhorar a limpeza pública de Rio Branco

Com objetivo de manter a capital acreana cada vez mais limpa e organizada em bairros, espaços públicos, áreas verdes e locais de difícil acesso, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade- SMCCI, substitui a frota, por caminhões e equipamentos novos para operar em toda cidade.

No total são 34 veículos e equipamentos, desde carros de passeio à veículos de grande porte, como: coletores e compactadores, utilizados na coleta porta a porta e que também fazem a compactação dos resíduos.

A substituição ocorreu após a conclusão do processo licitatório com a empresa Lipebras.

O grande diferencial é a humanização dos operadores e garis, que realizam os serviços. Um processo que só foi possível com aquisição de caminhões minicompactadores, que passam fazer todo o trabalho que antes era manual, agora de forma mecanizada, um serviço que também ganha tempo, já que o serviço fica otimizado.

A nova frota começa operar no dia 01 de junho de 2022, após assinatura da ordem de serviço de execução das ações de coleta de resíduos domésticos.

O Secretário de Cuidados com a Cidade, Joabe Lira, faz questão de reforçar o empenho da Prefeitura em melhorar a limpeza e ainda humanizar os servidores.

“A gente tem trabalhado muito para reforçar a limpeza da nossa cidade. Esses novos equipamentos e veículos significa muito, em ganho de tempo, podendo atender além da nossa capacidade existente, principalmente em lugares de difícil acesso e ainda melhorar o trabalho dos nossos garis e operadores, já que os minicompactadores, vão fazer boa parte do serviço de forma mecanizada”, disse Joabe.

Com expansão da coleta mecanizada em pontos comerciais e áreas que antes não eram atendidas e agora passam a ser com a nova frota, na estrada da Sobral, estrada do calafate, Ac 40.

A frota antiga opera desde 2014, deveria ter sido substituída em 2019 e agora a Prefeitura conseguiu concretizar isso para melhorar os serviços.