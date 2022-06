Rio Branco está entre as capitais com menor número de mortes violentas, diz anuário

Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgados nesta terça-feira (28) pelo G1 mostram a realidade das capitais brasileiras em relação ao número de mortes violentas nos últimos anos.

Entre 2021 e 2022, de forma geral, o país teve uma queda de 6% no número de mortes violentas, que incluem homicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes cometidas pela polícia.

Entre as capitais, apenas seis tiveram alta: Manaus (48,9%), Macapá (31,2%), Boa Vista (9,9%), Porto Velho (8,6%), Teresina (9,5%) e Salvador (3,4%). Chama a atenção que, das seis, quatro estão no Norte, única região do país que teve aumento na violência no ano passado (9%).

No ranking, Rio Branco aparece em 13º lugar, com 23,1 mortes por 100 mil habitantes.

Como o Monitor da Violência já havia antecipado em fevereiro, alguns fatores estão por trás dos altos índices da região Norte: associação do narcotráfico com crimes ambientais, como grilagem, garimpo ilegal e desmatamento; falta de integração das autoridades estaduais e federais no combate aos crimes na Amazônia Legal; e disputa de territórios entre facções criminosas.

A intensificação dos conflitos entre grupos criminosos tem causado o aumento dos casos de violência na região amazônica, como o recente assassinato do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips.

A menor taxa entre as capitais foi registrada por São Paulo: 7,7 mortes por 100 mil habitantes. É a única entre as 27 a ter menos de 10 mortes violentas por 100 mil habitantes.

Veja abaixo o ranking das capitais do país pela taxa (mortes por 100 mil habitantes):