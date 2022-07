Roberto Carlos é flagrado com dívida, prejuízo aparece e falência do artista é exposta: “Penhora de bens”

Roberto Carlos é um dos mais amados e aclamados artistas do Brasil. Dessa forma, ele também possui um dos cachês mais altos. Contudo, o famoso não vive apenas dos cachês dos seus shows.

O famoso, que teve quebra pau com Erasmo na Justiça, também investe na área imobiliária. Mas recentemente o cantor teve seu nome envolvido em meio a dívidas e prejuízos.

Todavia, há pouco Roberto Carlos viu seu nome envolvido em uma polêmica. Em resumo, o cantor é dono de vários imóveis, dentre eles, um em São Paulo. Localizado no Cambuci, funciona o restaurante de Ed Carlos. Vale lembrar que é um grande amigo do famoso. A controvérsia envolvendo o cantor, é acerca de uma dívida milionária que acompanha o local.

Fora isso, para piorar a situação de Roberto Carlos, o bem estava em situação de penhora. Mas, a assessoria do Rei garantiu que a dívida existe e é só de Ed Carlos.

“A assessoria do artista vem esclarecer que o imóvel localizado em São Paulo, que foi noticiado ontem nos veículos de comunicação, com penhora por falta de pagamento de IPTU, de fato pertence ao artista”, declarou a equipe de Roberto Carlos.

“E que foi gentilmente cedido ao amigo Ed Carlos, sem nenhuma cobrança de aluguel. O combinado entre as partes é que as despesas de IPTU, luz, água e gás é de responsabilidade do inquilino, que sempre honrou os pagamentos de todas as taxas durante todo o tempo em que ocupa o imóvel. O valor devido do IPTU em questão foi devidamente parcelado”, explicou a assessoria do cantor, dessa forma.

Falência de Roberto Carlos

“E teve a sua primeira parcela quitada ontem pela sra Vânia, esposa do Ed Carlos”, declara a nota exposta. Todavia, após a situação envolvendo o imóvel, muitos fãs começaram a questionar se a situação financeira do rei ainda era estável. Muitos fãs afirmaram que devido a dívida gigantesca, Roberto Carlos precisaria vender muitos dos seus bens.

Porém, de acordo com investigações, o veterano da música, na verdade, tem uma grande posse. O motivo é que, um dos investimentos do cantor são imóveis no bairro nobre, Itaim Bibi, na zona oeste de São Paulo. Além disso, uma das menores unidades não fica por menos de um milhão.