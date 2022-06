Rodrigo Mussi desaba no choro ao rever acidente e lamenta o que o motorista fez e ninguém sabia: “Não tem como”

O ex Big Brother Brasil Rodrigo Mussi contou nesta quinta (23) durante o Mais Você que não possui qualquer contato com o profissional que dirigia o veículo no qual ele estava quando padeceu um duro acidente. Irmão do famoso desabafou sobre isso.

Em papo com Ana Maria Braga, ele declarou que a maior luta é para reconquistar a independência. “A maior luta é o emocional. Eu só lembro do momento entrando no carro. Não lembro da avenida, no acidente”, comentou Rodrigo Mussi.

Ele disse que aprendeu um ensinamento com tudo isso. “Não tem como voltar atrás, mas tem como eu ir pra frente. A gente não dá o mínimo para detalhes que podem salvar a nossa vida. Isso é uma coisa que me fez pensar muito na recuperação, como a gente não se atenta a pequenos detalhes”, explicou, após não usar cinto no banco de trás.

Na ocasião do acidente de Rodrigo Mussi, o motorista que conduzia o carro foi autuado por lesão corporal culposa, ou seja, sem a intenção. Ele fez o teste do bafômetro e o resultado deu negativo. O famoso comentou que o rapaz não o procurou. “Não cheguei a conhecer o motorista. Não foi me visitar, não tenho muitas notícias. Tô na plena recuperação”, comentou.

Rodrigo Mussi sofreu acidente

Dessa forma, o artista disse pela primeira vez que o motorista não lhe buscou durante a situação toda no hospital. Vale dizer que o irmão do modelo não gostou do inquérito da Polícia Civil de SP e fez uma representação criminal contra o profissional que dirigia o veículo. De acordo com informações do Splash, o irmão de Rodrigo Mussi ficou muito revoltado com o fato de não haver acusação contra o motorista.

As autoridades, desse jeito, analisaram que o excesso de jornada de trabalho e a imprudência do sujeito foram as causas da batida. A resolução sobre o caso, em suma, será feita pelo Ministério Público, e pode acabar nos tribunais.