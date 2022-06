Vereadora acreana ganha festa surpresa e faz declaração a esposa: “Obrigada minha morena”

A vereadora Michele Melo ganhou um grande presente no último domingo (5). Ela foi surpreendida com uma festa para comemorar seus 38 anos de vida, em Rio Branco.

Michele compartilhou vários momento com seus seguidores no Instagram. Um deles foi a declarado para sua companheira, Jiza Lopes. Na postagem, a médica agradeceu à parceira pela surpresa e todos envolvidos, Michele também agradeceu a amada pela dedicação no dia a dia. A festa aconteceu em uma chácara reservada, na estrada do Mutum. Veja na íntegra:

Regada a feijoada, e encontro de amigos e familiares, a vereadora também dedicou postagem especial aos convidados seletos. Confira:

Veja mais fotos: