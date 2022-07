Vídeo: Ludmilla presenteia mãe com “te amo” escrito em notas de R$ 100

Ludmilla surpreendeu sua mãe, Silvana Oliveira, com um presente para lá de diferente. A cantora utilizou inúmeras notas de R$ 100 para escrever “eu te amo” no chão do quarto de sua matriarca, que faz aniversário nesta quinta-feira (30/6).

“Olha os bolinhos espalhados”, ainda brincou uma bem-humorada Lud, enquanto Silvana se apoiava no chão para recolher o dinheiro. Em um outro stories, a artista aproveitou e colocou a trilha sonora do programa de Silvio Santos. Confira. O humorista e seu marido, Lucas Guimarães, foram convidados ao palco para animar a plateia. Em certo momento, uma pessoa da plateia joga um objeto no palco, quase acertando Ludmilla. Um vídeo do influencer Carlinhos Maia durante um show da cantora Ludmilla em Maceió , na noite dessa quarta-feira (29/6), está circulando nas redes sociais. Acontece que o humorista se exaltou com uma pessoa que estava na plateia, e acabou armando um barraco.