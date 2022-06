Waldirene Cordeiro acolhe mães de crianças vítimas de SRAG em evento com ministra no AC: “Não tem pagamento”

A governadora em exercício e presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Waldirene Cordeiro, declarou seus sentimentos publicamente para as mães que perderam os seus filhos vítimas da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) no Acre. Ela deixou claro que o executivo, representando pelo governador Gladson Cameli, está fazendo a sua parte.

A declaração foi feita durante evento com a presença da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Britto, que chegou ao Acre nesta segunda-feira (20) para participar de uma agenda de entrega de veículos para os Conselhos Tutelares do Estado. O evento foi marcado pelo protesto das mães que foram atendidas por representantes do Acre e também do governo federal.

Em primeiro momento a governadora em exercício Waldirene Cordeiro se reportou às mães, afirmando que “a parte do executivo está sendo feita pelo governador Gladson e a ministra também vai atender vocês. Digo isso com toda tristeza, com sentimento de dor, de pesar pela perda irreparável, pela perda que não tem pagamento”.

Logo após, a desembargadora se dirigiu à ministra Cristiane Britto, enfatizando que “o executivo, representado pelo governador Gladson Cameli, está cumprindo o seu papel de investigar, de apurar e de dar uma resposta para essas mães”, afirmou.