WhatsApp: Aprenda a recuperar sua conta bloqueada

O WhatsApp disponibiliza a confirmação de duas etapas para proteger ainda mais a conta no aplicativo. Embora os dados sejam protegidos com criptografia, recorrentemente criminosos conseguem invadir e clonar a conta.

Porém, quando isso acontece o sistema do mensageiro realiza um procedimento de bloqueio da conta simultaneamente. Assim, os criminosos não conseguem acessar as informações do usuário.

Sendo assim, para recuperar a conta ‘roubada’, é necessário entrar no WhatsApp com o número de telefone e verificar o usuário com uma chave de acesso com seis dígitos, recebida por SMS.

Feito isto, o invasor que estiver usando a conta será desconectado imediatamente, uma vez que o código extra de segurança indica o verdadeiro dono da conta.

Vale ressaltar que o WhatsApp fica bloqueado durante 12h. Após esse período, a conta pode ser usada novamente.

Como recuperar o histórico de conversas no WhatsApp

Caso tenha sido vítima de clonagem no WhatsApp, calma, pois é possível recuperar seu histórico de conversas através do backup. Com o auxílio do iCloud ou do Google Drive, há a possibilidade de importar o arquivo salvo no seu celular.

Veja os passos a seguir:

No Android

Acesse as “Configurações” do seu Android; Em seguida, toque em “Aplicativos” e depois em “WhatsApp”; Feito isto, vá em “Armazenamento” e clique em ”Limpar dados”; Na tela seguinte, clique em “Ok” (um backup será restaurado); Na sequência, abra o seu WhatsApp e informe o seu número e aguardar a verificação (o número deve ser o mesmo de quando o backup foi feito). Depois disso, o sistema buscará os backups automaticamente; Por fim, o sistema vai começar a restaurar as mensagens do backup encontrado.

No iOS