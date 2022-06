Xuxa descobre mentira de Junno, expõe que ele tinha outra e confirma farsa: “Ele era até noivo”

Xuxa Meneghel atualmente tem desenvolvido alguns projetos para a internet, bem como algumas participações especiais em programas. Já na vida amorosa, a loira tem um relacionamento duradouro com Junno Andrade, tendo iniciado o romance em 2012 e já estão juntos há 10 anos.

Em conversa para podcast “Posso Mandar Áudio”, sob o comando de Dani Calabresa, a famosa comentou sobre seu relacionamento com Junno e lembrou que o amado era noivo quando eles começaram a sair. Xuxa, no entanto, disse que não sabia, mas acabou descobrindo toda a farsa.

“Ele era noivo, mas não falava“, disparou a loira contando que foi enganada no início. A apresentadora também falou que Junno era “difícil”, uma vez que ele fugia de suas investidas.

Além disso, Xuxa recordou que chegou a levar um fora ao tentar falar com ele por telefone: “Olha, eu não posso falar com você agora, porque eu estou aqui com a minha filha, estou tomando sorvete com ela”.

Apresentadora relembra recusa do amado

Já em outro momento, Xuxa comentou de quando convidou Junno para ir à sua casa, porém ele se recusou e esclareceu: “Hum, já estou de pijaminha aqui em casa, não vou não”. A comunicadora disse ter ficado desacreditada do fora que levou: “Não é possível que esse cara tá fazendo isso. Cara, não é possível!”, disparou.