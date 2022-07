Advogada do Acre toma posse como governadora do Rotary e comandará estados da Região Norte

Os mais de 50 clubes rotários espalhados pelos estados da Região Norte – exceto Tocantins – tiveram dois motivos especiais para celebrarem a noite da última sexta-feira, 1. O primeiro foi o início do Ano Rotário 2022-2023, que encerrará no último dia de junho do próximo ano, com o lema, “Imagine o Rotary”; o segundo foi a posse da nova governadora distrital, a advogada Elaine Ruiz.

Quase 200 convidados, entre eles deputados, senadores e empresários, compareceram ao espaço de eventos Afa Jardim para prestigiar a transmissão de cargo do governador de 2021-2022, Gerson Aoki, para a nova titular do Distrito 4720. Na oportunidade, os presentes também acompanharam a associação de novos membros e a posse de presidentes dos clubes de Rio Branco e de Senador Guiomard.

Segundo a governadora Elaine, o evento marca o início de uma caminhada com muitos desafios, mas que terá êxito com o apoio de toda comunidade rotária dos estados do Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Amapá e Pará. “É uma alegria poder encontrar amigos e autoridades neste momento tão especial, alguns que vieram de outros estados para prestigiar esse momento. Para este novo Ano Rotário desejo muita união, companheirismo, amor e trabalho, e um Rotary 4720 forte e pujante”, destacou.

Elaine Ruiz comandará a entidade no mesmo período da canadense Jennifer Jones, presidente do Rotary Internacional. É a primeira vez, em 117 anos de fundação, que uma mulher governa mundialmente a instituição. Jones foi quem escolheu o lema para o Ano Rotário – Imagine o Rotary -, com o intuito de engajar o poder criativo, as possibilidades e as dimensões de ser rotariano.

Para o ex-governador do Distrito, Gerson Aoki, o planejamento traçado pela nova governadoria é fundamental para chegar às pessoas e grupos em vulnerabilidade social. “Na Amazônia temos muitos desafios, mas tenho a convicção que a governadora Elaine, dentro do plano de ação que ela traçou, conseguirá atender os anseios das comunidades e das pessoas menos favorecidas da nossa região”.

Rotary

O Rotary está presente em 219 países, com 37.125 clubes e mais de 1,2 milhões de associados. A missão da entidade é servir ao próximo, difundir a integridade e promover a boa vontade, paz e compreensão mundial por meio da consolidação de boas relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários.

No Acre, diversas ações já foram desenvolvidas pelos clubes de Rotary, como a implantação do Banco de Leite em Cruzeiro do Sul e o projeto Alinhavando o Futuro, com socioeducandas, que garantiu a Elaine Ruiz um prêmio internacional por ser uma das seis “Pessoas em Ação” do Rotary no mundo.