Após convite da senadora Mailza, PDT apresenta Rennan Biths para sua suplência ao Senado

Na tarde desta quarta-feira, 27, em reunião na sede do Partido Democrático Trabalhista – PDT, a senadora Mailza, pré-candidata a reeleição para o Senado Federal pelo PP, oficializou convite a sigla para sua primeira suplência. O encontro aconteceu com a executiva estadual do partido que aceitou o convite e indicou como pré-candidato suplente Rennan Biths.

Rennan Biths é comissário de polícia civil, com formação em Economia pela UFAC, com especialização em Gestão de Segurança Pública e em Economia Regional e Políticas Públicas. Na gestão, já exerceu a função de Diretor de Planejamento na SEJUSP e na SEPLAG, além de Diretor de Administração Geral da PCAC.

Senadora Mailza reconhece a importância do PDT, um partido que possui 3 prefeitos, 1 deputado federal, 4 deputados estaduais, 3 vereadores na capital, além de vários outros vereadores nos municípios do Acre.