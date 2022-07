Após texto sobre história de Simaria, Simone se declara à irmã; leia

Todos sabem que a relação com família, amigos e pessoas com muita vivência no dia a dia tende a ter seus desafios. E isso não é diferente com Simone e Simaria.

A coluna LeoDias acompanha de perto o conturbado período que a dupla tem passado revelando bastidores de intrigas e expondo brigas públicas com o ápice em uma entrevista concedida por Simaria ao titular desta coluna há duas semanas.

Mas, mesmo com as divergências, as duas continuam se amando. Simone deixou uma linda declaração de amor à irmã em uma publicação sobre a história de luta de Simaria.

“Eu conheço a história dela, sei tudo que ela passou pra chegar onde chegou. Tem defeitos como eu tenho e como você que está lendo também tem. Ela é uma das mulheres mais fodas que já conheci na minha vida. Independente de qualquer situação, continuarei te amando até o dia que Jesus voltar por que você é sangue do meu sangue”, se declarou a cantora.