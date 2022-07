Arrascaeta é o jogador com mais assistências no mundo em 2022

Além disso, são dois gols feitos em 15 jogos, 127 minutos necessários para o participar de um gol e 40 passes decisivos. De acordo com o SofaScore, Arrascaeta também ocupa o cargo de jogador com mais assistências no mundo em 2022, com um total de 16.

🔎 Arrascaeta (28 anos) é o líder em assistências (7) e grandes chances criadas (11) do @Brasileirao 2022. 🎩🇺🇾 ⚔️ 15 jogos

⚽️ 2 gols

🅰️ 7 assistências

⏰ 127 mins p/ participar de gol

🔑 40 passes decisivos (!)

🆚 32 desarmes (!)

💯 Nota SofaScore 7.54 (a 2ª maior do torneio) pic.twitter.com/VV8AEWZPqU — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) July 24, 2022

Na vitória do Flamengo sobre o Avaí, no domingo (24/7), o uruguaio foi responsável pela assistência do último gol marcado por Pedro, aos 39 minutos do 2º tempo. No jogo contra o Juventude, na última quarta (20/7), Arrascaeta também deu outra assistência para o atacante abrir o placar da partida.