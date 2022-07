Assessor de Bocalom entra na sala de cirurgia; procedimento no coração deve durar 4 h

Colegas da imprensa, amigos e familiares estão neste momento em preces pela recuperação do jornalista Ailton Oliveira, secretário de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco. Ele entrou no centro cirúrgico do Hospital Santa Juliana por volta das 15h desta quarta-feira (6), onde está passando por uma cirurgia cardíaca.

De acordo com a esposa de Ailton, a também jornalista Melissa Jares, o infarto ocorreu no dia 23 de junho e foi preciso um cateterismo. “Nesse procedimento foi detectado que algumas artérias estavam obstruídas e para romper. Ele passou dois dias na UTI depois do cateterismo”, lembrou.

Por recomendação médica, Ailton permaneceu internado para não passar por nenhum aborrecimento ou estresse. “Desde então está hospitalizado sem poder fazer esforço. E hoje foi para a cirurgia”, explicou Melissa.

Ela disse que, no hospital, Ailton está disposto, lúcido e que se emocionou com os amigos desejando melhoras e com as orações. “Ele está otimista. Sempre com Jesus. Nós cremos muito na melhora. Esses dias eu dormi no hospital e a filha Tereza ficava durante o dia enquanto eu estava trabalhando. Deus está no controle de tudo”, finalizou.

A equipe ContilNet deseja sucesso na cirurgia e que Ailton tenha uma boa recuperação.