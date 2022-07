Blog do Ton: Os bastidores do intenso dia de reuniões de Bittar e o anúncio que será feito a qualquer momento

O sempre muito bem frequentado escritório do senador Marcio Bittar (UB-AC) tomou um ritmo mais frenético na segunda-feira (26). Grandes figuras do alto escalão dos poderes tomaram a sala do senador como destino após notícias de que Márcia Bittar (PL-AC) não seria mais a vice de Gladson Cameli (PP-AC).

Dirigentes de partido, chefes de autarquia, muitos líderes. Marcio Bittar tomou muitas reuniões e tudo indica que o veredito foi tomado: está deixando o governo que ajudou a construir, a pouco mais de cinco meses antes do fechamento desse ciclo de quatro anos quando o Acre comemorou o fim de uma verdadeira monarquia de governos do PT.

Reservando a cada um seu mérito, que ninguém retire os do senador. Se tornou o relator do orçamento, trouxe cifras jamais antes vistas para o estado, colocou gente da mais alta competência trabalhando no executivo e foi um grande parceiro do Estado e das prefeituras. Financiou obras ousadas, como o Elevado da Ceará, que vai mudar a cara e o trânsito de parte da capital acreana, e fez história, sendo reconhecidamente o senador mais aprovado de acordo com pesquisas já divulgadas.

Essas eleições têm todos os ingredientes para ser a mais confusa dos últimos tempos. O bloco que lutou contra os governos da Frente Popular nunca foi para as urnas tão esfacelado. Marcio Bittar e Tião Bocalom – outro grande guerreiro que lutou por anos por esse bloco – sempre conseguiram reunir em torno de suas candidaturas muito apoio. Político e popular.

Com o aval de grandes líderes, benção de grandes partidos, e já começando grande na disputa – que ninguém esqueça uma pesquisa tempos atrás o colocando em segundo lugar empatado nas intenções de voto sem nenhum anúncio oficial – podemos ter a qualquer momento um novo candidato ao Governo do Acre. Ele atende pelo nome de Marcio Bittar.

Cenário

Com um currículo de dar inveja trazendo recursos de ponta a ponta do Acre, apoio do Governo Federal, por ter sido fiel até os 45 do segundo tempo, pelas grandes chances de ser visto como vítima da situação pelo eleitorado e com pomposo tempo de TV, sei não… Marcio Bittar é um candidato que tem em torno de si todos os ingredientes de uma bela campanha. O cenário precisará ser totalmente redesenhado.

Gladson Cameli

Não retiro nenhum predicado do governador Gladson Cameli, tido como o grande favorito até aqui. Longe de mim. Mas acho humildemente que o grupo de Bittar é um apoio que não deveria ser perdido. Não precisava ser assim.

Avisei

Dizem que quem avisa amigo é, e eu avisei. Na coluna de ontem cedo, disse que essa questão da esquerda poderia culminar em racha. Não deu outra. Jenilson Leite anunciou definitivamente que vai para o Senado.

De duas, uma

Agora, vejo dois prováveis caminhos: ou ele empurrou JV para o Governo, ou a antiga Frente Popular vai engrossar o pescoço e tirar Leite de vez dessa aliança. Por enquanto, com Jenilson indo para o Senado, e as chances de JV para o Governo, não acredito em um rompimento definitivo. A política tem dessas firulas mesmo.

Salutar

Agora, salutar foi o pulso de Jenilson e do seu partido, o PSB. Gostei de ver. Uma candidatura dessa capilaridade não poderia ficar à mercê de decisões extrapartidárias.

Daniel Zen

Funcionando como uma espécie de porta-voz de Jorge Viana, Daniel Zen se mostrou surpreso com a atitude de Jenilson. Como se ele tivesse queimado a largada. O que não podemos esquecer é que a nota é referendada pelo presidente estadual Cesar Messias. Ou seja: foi tudo conversado.

Os dois têm direito

Jorge Viana tem todo direito de adiar qualquer notícia sobre seu futuro político e Jenilson também tem todo direito de tocar sua vida e escolher as alianças que estão em torno de si. Está cada um no seu direito, o que é bom e ruim ao mesmo tempo.

Narciso Mendes

“A disputa pelo governo do nosso Estado e pela vaga do senado virou uma luta do tipo vale-tudo. As alianças que são anunciadas num determinado dia, no dia seguinte, são desfeitas e deixando fortes cicatrizes. Precisa nominar os seus figurantes?”

Esquema de ônibus

No dia das eleições, os ônibus começam a operar mais cedo, com 100% da frota e gratuidade na volta, bastando apresentar comprovante de votação. As medidas foram apresentadas em coletiva pelo TRE, Prefeitura e Rico Transportes. É sempre bom registrar boas ações.

Golpe

No interior, um conhecido líder ensaia um verdadeiro golpe ao se lançar nestas eleições, indo de encontro aos votos já combinados de seu grupo.