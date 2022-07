Campeão do BBB conta como torrou todo o dinheiro do prêmio

Campeão do BBB 2, Rodrigo Leonel, o Cowboy, contou como faliu em menos de 2 anos após embolsar o prêmio do reality. O brother conquistou todo o público e foi premiado com o valor de R$ 500 mil.

Durante uma entrevista a Geraldo Luís, da TV Record, Cowboy disse como investiu o dinheiro do prêmio. “Comprei mil bezerros, na época custava R$ 350 cada. E paguei dois anos de aluguel de uma fazenda.”, disse. “Aí foi onde gastei tudo (…) Errei demais. O primeiro erro foi não estar junto das minhas coisas. Nem conta no banco eu tenho hoje. Dinheiro mesmo, nada”, acrescentou o ex-brother, expondo o desfecho infeliz. Leia a matéria completa no TV Foco Além de acabar com todo o dinheiro, ele chegou a perder parte do corpo em um dia de trabalho na fazenda.