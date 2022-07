Carlos Alberto é traído, se separa e vai aos prantos com descoberta avassaladora: “Eu descobri”

Carlos Alberto é um dos humoristas mais antigos da televisão brasileira. Inclusive, é o comandante do programa A Praça É Nossa do SBT. Contudo, recentemente falou sobre uma traição sofrida.

Carlos Alberto tem falência anunciada, fica sem ter onde morar e entrega atitude de Silvio Santos: “Mandou”

Em suma, durante o podcast ‘Cortes Mais que 8 minutos’, de Rafinha Bastos, Carlos Alberto falou sobre sua relação com Paulinho Gogó. O apresentador deu detalhes da relação dos dois.Tudo começou quando foi perguntado por Rafinha Bastos quem mais fez ele dar risadas na televisão, assim, logo de cara ele respondeu que foi Paulinho. Além disso, ele explicou que o colega já não estava mais satisfeito no canal.Contudo, Carlos Alberto relatou que a relação com com Moacyr foi diferente. É que ele tentou recontratá-lo, porém com as exigências feitas pelo apresentador não foi possível, mesmo com a verba deixada pela saída de Paulinho. Mas Moacyr era um grande amigo de Carlos e também parceiro da Praça É Nossa.“Eu pensei que essa verba fosse ficar pro programa, mas eu descobri que não. Eu consegui aumentar o salário de algumas pessoas que ganhavam mal. O que sobrou, eu queria trazer o Moacyr Franco de volta e queria o [Fábio]Rabin comigo”, iniciou Carlos Alberto. Dessa forma, ele se sentiu traído considerando que a verba ficou para o próprio programa.

Em suma, o apresentador gosta de deixar claro que não tem mais nada dos seus bens. Ele explica que já deu tudo para os filhos, portanto, sobrevive apenas com seu salário do SBT.“Eu saí com a roupa do corpo. Aí eu fui alugar uma casa e tava com dificuldades de arrumar um avalista. Falei com ele: ‘Silvio você me empresta 200 mil dólares?’”, contou Carlos Alberto.Além disso, ainda recordou que na época ele recebeu uma ligação do sobrinho de Silvio Santos para falar sobre o empréstimo. “Olha, o Silvio mandou eu te dar um apartamento. Ele vai lhe dar o dinheiro e você escolhe o apartamento”, disse o humorista.