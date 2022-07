Com berrante da rainha e presença de Gladson, Cavalgada marca início da ExpoAcre

No toque do berrante da rainha e da princesa do rodeio, foi dada a largada da Cavalgada 2022. Com a benção de um padre e um pastor, os peões e peoas deram início a esta que é 47ª edição do evento.

À frente, vai governador Gladson Cameli, seguido dos cavalos, quadriciclos e comitivas. Os peões saíram da Gameleira e seguem pela Via Chico Mendes até o Parque de Exposições.

De acordo com o governador, essa é uma oportunidade de mostrar para o Brasil que o Acre está de portas abertas para que se possa ter um agronegócio forte.

“Esse é um momento ímpar. A oportunidade de, em uma única feira, podermos encontrar todas as famílias do Acre depois de dois anos com muita ansiedade para que um momento como esse voltasse”, afirmou.

Matéria em atualização com imagens e informações.