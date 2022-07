Com emenda de Alan Rick, Colônia de pescadores de Sena ganha carro zero quilômetro

A Colônia dos pescadores de Sena Madureira foi agraciada nesta semana com um carro zero quilômetro que será empregado em várias ações. O veículo foi adquirido através da Sepa (Secretaria de Produção e Agronegício) com recursos oriundos de uma emenda do deputado federal Alan Rick (UB).

A cerimônia de entrega ocorreu na tarde desta sexta-feira (1º), na sede dos pescadores, localizada próximo à feira dos colonos, contando com a presença do deputado federal Alan Rick (UB), deputado estadual Gehlen Diniz (PP), secretário da Sepa, Edivan Maciel, vereador Pantico (PP), Valdir Martins, presidente da Colônia dos pescadores, o ex-deputado Zé Vieira, Edmar Negreiros (Rádio Difusora) e Jairo Cassiano, secretário-geral do União Brasil.

Ao utilizar a palavra, Valdir Martins, presidente da Colônia dos pescadores de Sena, agradeceu imensamente a sensibilidade do deputado Alan Rick para com os profissionais do vale do Iaco. “Trata-se de um benefício inédito para nós pescadores. É momento de muita felicidade. Deputado Alan Rick, muito obrigado por nos presentear com esse carro que será de grande valia para as nossas ações. Também agradeço ao Jairo Cassiano e ao deputado Gehlen Diniz pelo apoio”, comentou.

Além de garantir o carro novo, Alan Rick também viabilizou recursos para a aquisição de uma fábrica de gelo para a colônia de pescadores de Sena. “Temos acompanhado o trabalho brilhante que vem sendo feito pelo Valdir e sua equipe. Os pescadores de Sena Madureira merecem o nosso apoio. Vamos continuar trabalhando para atender os anseios da população”, enfatizou.

No que tange a questão da fábrica de gelo, o processo está em fase de licitação.

Na ocasião, o deputado Gehlen Diniz também reivindicou, junto ao secretário da Sepa, que possa conseguir uma caminhonete para os pescadores, visando atender outras demandas pertinentes aos seus trabalhos.

Atualmente, a colônia de pescadores de Sena Madureira tem mais de 900 associados.