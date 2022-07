Concurso IBGE: edital complementar oferece 398 vagas de nível médio

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística segue com vagas remanescentes dos seus últimos concursos IBGE. Nesta segunda-feira, 25, a autarquia publicou mais um edital (nº 13) complementar ao processo seletivo realizado em 2019.

Ao todo, o novo edital conta com 398 vagas, nos cargos de agente censitário municipal (119) e agente censitário supervisor (279). Em ambos os casos, para concorrer é preciso ter o nível médio completo.

Os aprovados terão ganhos iniciais de R$2.100, para o agente censitário municipal, e de R$1.700, para os supervisores.

A jornada será de 40 horas, e, além do salário, os aprovados terão direito aos auxílios alimentação, transporte e pré-escolar, assim como férias e 13º salário proporcionais. O contrato será de cinco meses, podendo ser prorrogado.

As oportunidades estão distribuídas por 239 cidades em 14 estados brasileiros, incluindo Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, além de toda a região Sul do país.

Inscrições seguem abertas até quarta, 27

As inscrições para o edital complementar do concurso IBGE serão abertas nesta segunda-feira, 25, permanecendo assim até quarta-feira, 27 de julho. A participação no processo seletivo é gratuita.

As inscrições são online, mediante o preenchimento do formulário disponibilizado no site do IBGE .

O processo seletivo será feito poe meio de uma análise de títulos. O resultado final está previsto para o dia 5 de agosto.

Após concurso, IBGE já divulgou 13 editais complementares

O novo edital é 13º a ser publicado pelo IBGE somente este ano. Antes desse, o mais recente, divulgado no último dia 18 contou com vagas para coordenadores.

Já em junho, no dia 15, um edital foi publicado com 840 vagas para agentes censitários, mesmo cargo oferecido na nova seleção.

Antes dele, o Instituto selecionou para o preenchimento de 48 mil vagas, no cargo de recenseador, de nível fundamental. Neste caso, os aprovados já foram convocados e iniciaram seus treinamentos.

Além destes, o IBGE também já publicou editais com 133 vagas para o cargo de agente censitário de informática, e 106 vagas nos cargos de agente censitário operacional (97) e coordenador censitário de subárea (nove).

A primeira seleção aberta no ano foi para os cargos que ficaram vagos após a seleção de agente censitário de pesquisa por telefone, no Rio de Janeiro.

“O processo complementar tem o objetivo de contratar pessoal para as vagas que não foram preenchidas no processo seletivo simplificado. A diferença entre as duas seleções é que no PSS complementar há análise curricular em vez de prova e não é cobrada taxa de inscrição”, explicou o coordenador de Recursos Humanos, Bruno Malheiros.