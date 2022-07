Concurso INSS: o que se sabe até o momento sobre o certame?

O edital do concurso INSS foi autorizado em junho para o provimento de 1.000 vagas destinadas ao cargo de Técnico do Seguro Social.

Conforme informado pelo documento, o edital depende de algumas questões, como:

I – à existência de vagas na data de publicação do edital de abertura de inscrições para o concurso público; e

II – à declaração do ordenador de despesa responsável, quando do provimento dos cargos, sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa à Lei Orçamentária Anual e sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrando a origem dos recursos a serem utilizados.

Qual o salário de um Técnico do INSS?

A remuneração de um servidor ocupante do cargo de Técnico de Seguro Social é de R$ 5.447,79.

Esse valor é composto pela soma do vencimento básico com a Gratificação de Atividade Executiva (GAE) e Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS). Veja:

R$ 1.140,18 de GAE;

R$ 3.595,00 de GAE;

de GAE; R$ 3.595,00 de GDASS; e

de GDASS; e R$ 712,61 vencimento básico.

Já ao final da carreira, o servidor do cargo de Técnico do Seguro Social fará jus ao salário de R$ 9.099,25 (R$ 1.102,02 de Vencimento Básico + R$ 1.763,23 de GAE e R$ 6.234,00 de GDASS).

Importante lembrar que além disso, o servidor ainda faz jus a um bônus por processo finalizado no valor de R$ 57,50.

Confira detalhes aqui!

Escolaridade concurso INSS

Os concurseiros acompanharam com apreensão as notícias sobre a possível mudança no requisito de escolaridade do cargo.

Conforme propostas apresentadas, inclusive defendida pela Federação Nacional dos Sindicados de Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social (Fenasps), a intenção é mudar a exigência de nível médio para nível superior de escolaridade.

Porém no final de junho, o diretor de Gestão de Pessoas do INSS, Jobson de Paiva, confirmou que o próximo edital continuará para nível médio de formação (conforme rege a Lei nº 10.855).

O motivo pela não mudança se deve ao curto tempo para realizar tal alteração antes do lançamento do concurso INSS.

Confira todos os detalhes!

Quando sai a banca organizadora?

Já foi formado o grupo de trabalho para escolha da banca organizadora. Conforme portaria que instituiu a formação da comissão, a equipe teria 15 dias para definir a empresa que ficará responsável pelo edital. O prazo, que se encerrou recentemente, foi prorrogado por mais 15 dias e a banca organizadora deverá ser definida até o dia 5 de agosto.

Apesar do novo prazo, o certame ainda segue de acordo com o cronograma desejado pelo Ministério do Trabalho, Emprego e Previdência: banca organizadora até o mês de agosto.

Confira mais detalhes sobre a prorrogação do prazo de escolha da banca aqui!

Concurso INSS sem redação

Conforme informações compartilhadas pelas mídias sociais, o concurso INSS será sem redação!

Ainda de acordo com as informações, o certame terá, ao todo, duas etapas. São elas:

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório; e

Curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório.

Saiba mais aqui!

Nomeações a partir de janeiro?

Conforme documentos obtidos pelo Direção Concursos, a intenção da autarquia é pela nomeação dos aprovados no concurso INSS a partir de janeiro de 2023. Confira mais detalhes na tabela abaixo:

Ainda não há confirmação sobre este possível cronograma.

Confira todos os detalhes aqui!

Provas aplicadas e quase 100 municípios?

O órgão se movimenta para que as aplicações das provas objetivas possam ocorrer nas cidades em que se encontram as Gerências Executivas do INSS. De acordo com a própria autarquia são 104 unidades.

De acordo com as informações, o candidato, no ato de inscrição, poderá optar pelo local em que desejar concorrer a uma das vagas.

A previsão é de certame com validade de 1 ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira mais detalhes aqui!

Provas em janeiro e FGV na briga pela organização do concurso INSS?

De acordo com fontes ouvidas pelo Direção Concursos, o INSS sondou instituições de ensino de São Paulo para a possível aplicação das provas objetivas em janeiro. Saiba mais aqui!

Ainda não há mais informações sobre esta possibilidade, mas o Direção Concursos obteve acesso, com exclusividade, a uma ata de reunião em que a Fundação Getúlio Vargas (FGV) tenta reservar datas com instituições de ensino para a aplicação das provas objetivas do INSS em janeiro.

Vale a pena ressaltar mais uma vez que a banca ainda não foi definida. A decisão sairá até o dia 5 de agosto.

Confira todos os detalhes aqui!

