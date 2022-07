Concurso Público: agenda apertada pode aumentar prazo entre editais e provas

Muitos consurseiros se preparam para assumir uma tão aguardada vaga em concurso público ainda neste ano de 2022.

Entretanto, por se tratar de um ano com diversos eventos programados para o segundo semestre, alguns pontos podem fazer com que o prazo entre a publicação dos editais e realização das provas seja estendido.

Devido a isso, as marcações de novas provas, em especial de certames nacionais, podem ficar para 2023. Veja abaixo uma análise dos principais pontos:

Concurso público: provas previstas

Como dito anteriormente, este ano conta com diversos eventos que ocupam os finais de semanas possíveis para novas provas de concurso público, que ainda não tiveram os editais publicados.

Um exemplo são as eleições presidenciais, previstas para serem realizadas no dia 2 de outubro (primeiro turno) e 30 de outubro (segundo turno).

Confira também algumas avaliações previstas:

Provas ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio)- previstas para serem realizadas nos dias 13 e 20 de novembro;

(Exame Nacional do Ensino Médio)- previstas para serem realizadas nos dias Provas OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) – 23 de outubro e 11 de dezembro, organizado pela FGV

(Ordem dos Advogados do Brasil) – 23 de outubro e 11 de dezembro, organizado pela FGV Provas concurso BRB – 6 de novembro (avaliações em todas as capitais)

Outro ponto a se considerar são as férias gerais em universidades e/ou escolas no fim do ano, bem como a resistência de alguma dessas instituições em aceitarem realizar provas antes do período eleitoral. Veja detalhes aqui!

Para evitar esse período, alguns certames preferiram realizar suas provas a partir de dezembro, como a Secretaria de Fazenda de Minas Gerais (provas em 11/12 – objetivas e 26/2 – discursivas), o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (provas em 4/12) e Assembleia Legislativa de Minas Gerais (provas em 29/1 nível médio e 5/2 – nível superior).

Em contato com uma banca organizadora, a assessoria respondeu que o calendário está realmente ficando “apertado”.

“É preciso analisar bem antes de marcar uma data. Está ficando muito apertado, a agenda está aumentando e ainda temos que analisar agendas de outras empresas”, disse.

Próximos editais

Concurso INSS: o próximo edital do concurso INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) está autorizado para provimento de 1.000 vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social, que exige nível médio de formação. A remuneração inicial é de R$ 5.447,79 para a função, além de benefícios. A banca do novo certame deve ser definida até o mês de agosto e o edital publicado no máximo, até dezembro.

Concurso Receita Federal: O concurso Receita Federal foi autorizado para ser realizado e o edital está previstos para oferecer 699 vagas destinada para os cargos de Auditor Fiscal e Analista Tributário, ambos de nível superior de escolaridade. Os salários iniciais são bastante atrativos, podendo chegar a até R$ 21.029,09.