Concursos públicos: 10 editais de nível médio com salários acima de R$ 5 mil

Os concursos públicos são vistos de diferentes formas pelos concurseiros. Uns procuram a mudança de vida, outros buscam a estabilidade financeira ou a oportunidade de novos desafios.

Você sabia que existem editais que não exigem o nível superior de formação e que, ainda assim, ofertam salários iniciais acima de R$ 5 mil?

Reunimos aqui os 10 melhores editais de concursos públicos abertos ou previstos que possuem salários iniciais acima de R$ 5 mil. Confira o panorama de cada um deles e inicie hoje a sua preparação!

Fique por dentro de todas as novidades do mundo dos concursos acompanhando nosso canal Direção News, no Youtube.

Concursos públicos – editais de nível médio abertos com salários acima de R$ 5 mil

Concurso TRT PI (TRT 12): o edital do concurso TRT PI (TRT 12) oferta 26 vagas para o cargo de Técnico Judiciário (especialidades de TI e Administrativo) que exige o nível médio de formação. As inscrições estão abertas até o dia 5 de agosto no portal da FCC. As provas objetivas serão aplicadas no dia 18 de setembro e os salário inicial dos cargos de nível médio são de R$ 7.591,37.

Concurso TRT MT (TRT 23): outro edital de tribunal do trabalho que também oferta vagas para nível médio é o concurso TRT MT (TRT 23). Além de 1 vaga imediata para o cargo de Técnico Judiciário de TI, o certame também oferta oportunidades de cadastro reserva aos cargos de Técnico Administrativo e Técnico em Enfermagem do Trabalho. As inscrições ficam abertas até o dia 29 de julho. As provas serão aplicadas em 11 de setembro e o salário dos cargos de nível médio são de R$ 7.591,37.

Concurso ALMG: O concurso ALMG (Assembleia Legislativa de Minas Gerais) oferta 111 vagas para cargos de Técnico de Apoio Legislativo. Algumas especialidades exigem somente o nível médio. Outras, além do nível médio, também exigem certificado de conclusão de curso técnico. As inscrições começam no dia 12 de setembro e ficam abertas até o dia 14 de outubro. O salário inicial do cargo de Técnico é de R$5.351,73.

Concurso PM PR Cadete: com inscrições abertas até o dia 31 de agosto, o concurso PM PR (Polícia Militar do Paraná) oferta 1 vaga para a carreira de Cadete. A exigência, além do nível médio completo, é de idade máxima de 30 anos até o primeiro dia de inscrições. O salário do aprovado, após o curso de formação será de R$ 10.327,39.

Concurso BRB: apesar de ofertar salário inicial de R$ 3.764,66, o ganho real do aprovado no concurso do Banco de Brasília (somando benefícios com o salário inicial) permite que a remuneração do aprovado ultrapasse a casa dos R$ 6 mil reais. São 150 vagas imediatas para o cargo de Escriturário, especialidade que exige o nível médio de formação. As inscrições começam no dia 17 de agosto e ficam abertas até o dia 3 de outubro.

Ministério Público de Contas de Santa Catarina (MPC SC): com inscrições abertas até o dia 29 de julho, o edital do concurso MPC SC oferta 4 vagas para os cargos de Técnico em Atividades Administrativas e Técnico em Contas Públicas, cargos que exigem nível médio de formação. O salário inicial do aprovado neste cargo é de R$ 5.633,69.

Editais de nível médio previstos com salários acima de R$ 5 mil

Concurso INSS: dos certames listados nesta matéria, o edital do INSS é o mais aguardado no mundo dos concursos públicos. O certame vai ofertar 1.000 vagas para o cargo de Técnico do Seguro Social, que exige nível médio de formação. A remuneração deste cargo é de R$ 5.447,79. A banca organizadora deverá ser divulgada em breve. Saiba mais!

Concurso MP SP: um novo concurso MP SP já foi autorizado para o cargo de Oficial de Promotoria I. O cargo exige o nível médio de formação e, de acordo com dados do próprio órgão, o salário inicial da carreira é de R$ 5.429,56.

Concurso TRT PB (TRT 13): o novo edital do concurso TRT PB (TRT 13) será organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ainda não há informações sobre os cargos que devem ser contemplados pelo edital, mas espera-se que o certame traga oportunidades para cargos de Técnico do órgão, que exigem nível médio de formação. O salário de um técnico é de R$ 7.591,37.

Concurso TCM SP: o edital do concurso TCM SP (Tribunal de Contas Municipais de São Paulo) chegou a ser publicado em 2020 mas o certame está suspenso devido à pandemia da Covid-19. O órgão iniciou movimentações pela retomada do certame. Entre as oportunidades está a oferta de vagas para os cargos de Auxiliar Técnico de Fiscalização, que exigem nível médio possui salário inicial de formação e possui salários que passam dos R$ 10 mil.