A fase de classificação do Copão Zé Carlos de Vôlei, no masculino, terá mais duas partidas nesta sexta, dia 8, a partir das 19 horas, no ginásio Álvaro Dantas.

Teles e AABB disputam a primeira partida e no segundo confronto o Floresta joga contra o Mascarenhas.

“Chegamos em um momento importante da competição. Os jogos podem começar a decidir os classificados”, disse o diretor da Federação Acreana de Voleibol (FEAV), professor Delmerson Abreu.