Daniel Cady mostra suas gêmeas com Ivete nos EUA: “lindas”

As filhas gêmeas do nutricionista Daniel Cady e da cantora Ivete Sangalo encantaram ao surgirem curtindo o primeiro show da mamãe em Orlando, nos EUA. As pequenas mostraram que quando o assunto é festa, a animação vem de família! As meninas Marina e Helena estão com quatro anos de idade.

Ivete e o marido estão juntos desde 2008. Três anos depois eles decidiram oficializar a união. O casamento teve uma celebração intimista com a presença de familiares e amigos íntimos do casal. Apesar de estarem juntos por um tempo, o clima de romance entre os dois continua.

Na última semana, a família de Veveta embarcou para um momento muito especial na carreira da cantora. A artista se apresentou no “Florida Cup Fun Fest”, um evento que acontece dentro do parque de diversões “Universal Orlando Resort”, que fica em Orlando, Flórida.

No evento, o clima que era de festa tomou conta desde o início do show, mas ficou ainda mais gostoso com todos no palco. Já que Marcelo, o filho mais velho de Ivete, tocou percussão durante toda a apresentação. Também não faltaram elogios ao adolescente de 12 anos.

Esta foi a terceira vez que a brasileira comandou o evento. Mas, pela primeira vez, ela contou com a companhia das filhotas! Claro que o papai coruja, Daniel Cady, não perdeu tempo e fez questão de registrar as herdeiras tanto na plateia quanto no palco.

Nas imagens compartilhadas no perfil das redes sociais, o nutricionista compartilhou um vídeo das gêmeas assistindo à performance de mainha e se encantou. “Batizando para o Carnaval”, escreveu ele na legenda da publicação.

Os fãs e admiradores da baiana não perderam tempo e deixaram vários comentários nas fotos de Daniel Cady. “Farra boa! Estão enormes e lindas”, afirmou um fã. “Que lindas curtindo o show da mamãe com o papai do lado”, declarou um internauta. E ainda um terceiro disparou: “Ano que vem tem o trio em cima do elétrico”.