Desempregada e com 2 filhos, acreana pede ajuda para construir casa e alimentar família

Dados do Cadastro de Emprego e Desemprego no Acre (CAGED) apontam que o número de empregos com carteira assinada subiu 24,1% no Acre entre janeiro e abril deste ano, mas ainda assim, há milhares de acreanos desempregados.

É o caso da jovem Karolaine Lima. Com apenas 25 anos, ela vive sozinha com os dois filhos, de 5 e 4 anos, e na manhã desta sexta-feira (1) procurou a reportagem do ContilNet pedindo ajuda para construir sua casa.

Karolaine já tem o terreno e conseguiu a doação de madeiras, mas ainda precisa de perna manca, telhas, portas e janelas para realizar o sonho de morar na casa própria.

Ela não quer luxo, só quer um lugar para dormir tranquila com seus filhos. Sem emprego formal, ela sustenta a família vendendo banana frita e fazendo faxina.

“Eu também preciso de ajuda com cesta básica para conseguir alimentar meus filhos. O que eu ganho fazendo os bicos que faço não é suficiente”, diz.

O desemprego, segundo ela, não é por falta de esforço em procurar um ou falta de coragem para trabalhar, apenas de oportunidade. “Eu também peço ajuda para conseguir um emprego”.

Para ajudar Karolaine e seus dois filhos, você pode entrar em contato pelo telefone: 68 99214-4123.