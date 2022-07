Expo MU Country- A Festa do Peão Acreano ocorre neste mês com rodeio e outras atrações

A população de Manoel Urbano, cidade do interior do Acre, que fica localizada no Vale do Purus, aguarda com grande expectativa a realização da Expo MU Country- A Festa do Peão Acreano.

O evento ocorrerá de 28 a 31 de julho na Praça central, contando com várias atrações, dentre elas, o rodeio.

De acordo com a organização, no próximo dia 24 será realizada a cavalgada e em seguida, show com a Banda Pancanejo. No transcorrer dos dias haverá também a noite gospel visando contemplar o público evangélico e demais pessoas que queiram participar.

Em relação ao rodeio, a premiação já foi definida. O grande campeão ganhará uma moto 0 km.

Em razão da pandemia da Covid-19, algumas medidas serão adotadas no decorrer do evento com a meta de resguardar os participantes.

Nesse sentido, o uso de máscaras será obrigatório bem como a apresentação da carteira de vacinação contra a Covid.

Programação



Quinta-feira, 28 de julho: Noite Gospel

Sexta-feira, 29 de julho: Escolha da Rainha e Princesa Expo MU; Show com os cantores Chocolate e Wagner Menezes

Sábado, 30 de julho: Jhamily Vicente e Bonde do Kambas

Domingo, 31 de julho: Banda Zukear; Além disso, o rodeio todas as noites.

A Expo MU, festa do peão Acreano, está sendo organizada pelo empresário Macarrão e sua esposa, Simone.