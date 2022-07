FGTS vai distribuir R$ 13,2 bi em lucro; veja como consultar saldo

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vai distribuir aos trabalhadores R$ 13,2 bilhões, referentes ao lucro líquido de 2021. A quantia representa 99% do resultado obtido no ano passado.

A medida foi aprovada pelo Conselho Curador do FGTS nesta sexta-feira (22/7). A Caixa Econômica Federal, que administra o fundo, tem até o fim de agosto para fazer a distribuição entre as contas vinculadas. A distribuição do lucro, segundo o banco estatal, foi uma forma de melhorar a rentabilidade para os trabalhadores, que é de 3% ao ano, mais a Taxa Referencial (TR). Ao todo, terão direito ao crédito os cotistas com saldo na conta vinculada em 31 de dezembro, um total de 106,7 milhões de trabalhadores. Cerca de 207,8 milhões de contas serão contempladas com o crédito em valor proporcional ao saldo existente na conta em 31 de dezembro de 2021. Há casos de trabalhadores com mais de uma conta. Desde 2017, o FGTS faz a divisão do lucro entre os trabalhadores, como uma forma de melhorar o rendimento dos cotistas. No ano passado, foram distribuídos R$ 8,1 bilhões do lucro registrado em 2020, que foi de R$ 8,5 bilhões. A parcela do lucro creditada pela Caixa é incorporada ao saldo da conta e só pode ser retirado nas modalidades de saque. Entre elas, demissão sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria, saque aniversário e doenças graves. Veja como consultar o saldo: por meio do aplicativo FGTS;

no site da CAIXA (fgts.caixa.gov.br);

no Internet Banking CAIXA, para os clientes do banco.

pelos telefones 3004-1104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-726-0104 (demais regiões)