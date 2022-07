Filho de cantora do Rouge morre e cantora entra em desespero: “Devastador”

No ano passado, Li Martins, que ficou conhecida pelo grupo Rouge, sofreu uma grande perda. Em resumo, a cantora teve um aborto espontâneo, enquanto esperava um bebê. Fruto do casamento com o modelo João Paulo Mantovani, este seria o segundo filho do casal.

Portanto, segundo a assessoria da artista, Li Martins descobriu a gravidez no dia 23 de outubro, ao fazer um teste de farmácia. No entanto, em menos de um mês, a artista fez exames e através deles descobriu que o feto estava morto, pois não tinha batimentos cardíacos.

Sendo assim, através das redes sociais a cantora do Rouge lamentou o acontecido: “Há dias que acordo bem, outros não tenho vontade de sair da cama. Nenhuma dor que eu já tenha sentido na vida se compara ao que sinto hoje”, escreveu.

Em seguida, Li Martins ainda tomou forças para relatar sua história. De acordo com a cantora, ela gostaria de ajudar mulheres que venham a passar por essa situação.

“Choro escondida sempre que penso que não vamos nos conhecer, tento entender o que não se explica, tento aceitar o que não posso mudar, porque não tem sido fácil aceitar a sua perda”, disse. “Jamais compreendi o quão devastador é, pois só quem sente na pele, sabe”, finalizou.

Li Martins: a volta do Rouge e nascimento da primeira filha

Vale lembrar que, em 2017, quando o grupo Rouge resolveu retomar as atividades, Li Martins recém havia tido sua primeira filha, Antonella. Na época, seu corpo passou por mudanças e a artista até mesmo ingeriu remédios para emagrecer.

Desse modo, ela chega a contar que sofreu com depressão. Comecei a pesar 43 quilos, porque achava que estava gorda. Além de tudo, ainda tinha os padrões de beleza que a gente quer se encaixar”, explicou.

Por fim, o grupo acabou colocando um ponto final novamente em sua história, mesmo contra gosto de Li.