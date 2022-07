INSS: este é o valor que a sua aposentadoria pode chegar em 2023

O Congresso Nacional aprovou no dia 12 de julho a chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), com o valor do salário mínimo 2023, bem como o piso das aposentadorias, em R$ 1.294. No entanto, considerando a subida da inflação, a quantia está defasada e pode chegar, na verdade, a R$ 1.302.

A mudança na projeção está relacionada com a estimativa da inflação, divulgada recentemente pelo Ministério da Economia. Nela, foi recalculado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) deste ano, que subiu para 7,41%. Até então, na previsão inicial do governo enviada ao Congresso, o percentual era de 6,7%.

Valor das aposentadorias do INSS a partir de 2022

Com a inflação mais alta, o salário mínimo 2023 pode ser de R$ 1.302. A correção impacta não só a vida dos trabalhadores, mas também de quem é segurado do INSS. Veja a seguir as novas previsões da aposentadoria para o ano que vem:

Valor do benefício em 2022 (em R$) Para quanto pode ir em 2023 (em R$) 1.212 1.302 1.300 1.396 1.400 1.504 1.500 1.611 1.600 1.719 1.700 1.826 1.800 1.933 1.900 2.041 2.000 2.148 2.100 2.256 2.200 2.363 2.300 2.470 2.400 2.578 2.500 2.685 2.600 2.793 2.700 2.900 2.800 3.007 2.900 3.115 3.000 3.222 3.100 3.330 3.200 3.437 3.300 3.545 3.400 3.652 3.500 3.759 3.600 3.867 3.700 3.974 3.800 4.082 3.900 4.189 4.000 4.296 4.100 4.404 4.200 4.511 4.300 4.619 4.400 4.726 4.500 4.833 4.600 4.941 4.700 5.048 4.800 5.156 4.900 5.263 5.000 5.371 5.100 5.478 5.200 5.585 5.300 5.693 5.400 5.800 5.500 5.908 5.600 6.015 5.700 6.122 5.800 6.230 5.900 6.337 6.000 6.445 6.100 6.552 6.200 6.659 6.300 6.767 6.400 6.874 6.500 6.982 6.600 7.089 6.700 7.196 6.800 7.304 6.900 7.411 7.000 7.519 7.087,22 7.612,38

Quando os novos valores começarão a valer?

Mesmo com as novas previsões sendo anunciadas pelo governo, o valor do salário mínimo 2023 só será divulgado no começo de janeiro de 2023. Isso porque é nesse momento que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgará o acumulado da inflação do ano de 2022.

Atualmente, segundo analistas, o índice inflacionário está na casa dos dois dígitos, com previsão de queda nos próximos meses. O motivo está relacionado com a implementação do teto do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), que limitou a cobrança do tributo sobre os combustíveis e outro itens considerados essenciais.

Por outro lado, com os aumentos nos preços internacionais dos combustíveis, a previsão é de que a trégua da inflação seja apenas temporária.