Jairo Cassiano representa Gladson Cameli em evento da Câmara de Sena

O ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, secretário-geral do partido União Brasil, participou na noite da última sexta-feira(1º), de um evento na AABB que marcou a entrega de Moções de aplausos e títulos de Cidadão Senamadureirense. O evento foi organizado pela Câmara Municipal de vereadores.

Na ocasião, Jairo Cassiano representou o governador Gladson Cameli que foi homenageado com uma Moção de aplausos, de iniciativa do vereador Elvis Dany (PP). “É uma responsabilidade grande poder representar, neste ato, o governador Gladson Cameli. Me sinto honrado por isso. Trata-se de uma justa homenagem em razão da atenção dada pelo governador para a nossa população”, frisou.

Desde que assumiu o mandato, Gladson Cameli vem ajudando todos os anos na abertura e melhoramento dos ramais, também autorizou a reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes, além de já ter anunciado a ordem de serviço para a construção da ponte do Segundo Distrito de Sena, dentre outros investimentos.

Jairo também foi homenageado como ex-presidente da câmara municipal. Nesse sentido, ao usar a palavra, fez referência a outras personalidades de Sena Madureira que deixaram seus nomes na história. “Esse é um momento de muita emoção. Não poderia deixar de citar aqui pessoas tão importantes que passaram por essa casa legislativa: O ex-vereador Zé Rufino, pai do ex-prefeito Mano Rufino, a professora e ex-vereadora Narcy Areal, mãe do ex-prefeito Nilson Areal, o ex-vereador Adamor das Mercês, pai da Dra. Bruna que hoje está sendo homenageada e o meu grande amigo e irmão Hermano Filho que foi presidente da Câmara. Hoje, eles não estão mais entre nós, porém, deram sua contribuição para a nossa cidade”, comentou.

O deputado federal Alan Rick (União Brasil), também recebeu uma Moção de aplausos em razão do relevante trabalho prestado em Sena Madureira, especialmente na área da saúde pública. Alan Rick destinou grande parte de suas emendas para a reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes. “O deputado Alan Rick tem trabalhado muito, procurando atender a população acreana nas mais variadas áreas”, complementou.