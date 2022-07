Lenda do boxe exibe carro de R$ 1,7 milhão com interior verde-limão

Floyd Mayweather é uma lenda do boxe e um dos atletas mais ricos do esporte mundial. Frequentemente o boxeador é visto esbanjando sua fortuna nas redes sociais. Desta vez, Mayweather publicou um vídeo exibindo detalhes de seu Rolls-Royce, carro de luxo avaliado em cerca de R$ 1,7 milhão.

Chamam a atenção o interior do carro e o teto do veículo. No vídeo, Mayweather apostou em uma roupa na cor verde-limão para combinar com a parte interna do carro, que tem até o volante no tom de verde. O teto do carro de luxo é estrelado. Veja o vídeo: