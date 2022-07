Léo Lins quebra silêncio após ser demitido do SBT por piada com crianças deficientes e gera revolta: “Sem noção”

Em mais um episódio de vexame nacional, Léo Lins gera revolta ao fazer piada com criança deficiente e acaba sendo demitido do SBT.

Em sua conta no Instagram, o “humorista” postou uma foto em que aparece amordaçado e algemado, sugerindo censura. Além disso, o humorista fez questão de compartilhar imagens onde sofre suporta ameaças de ataques à sua integridade física.

Além disso, em outra postagem, Léo Lins faz analogia com uma agulha. Nela, Léo Lins diz que as piadas servem para deixar as pessoas mais resistentes assim como a agulha serve para estourar bolhas. No entanto, apesar de suas postagens, Leo Lins não mencionou em momento algum a “piada” feita em seu show, nem rebatou as críticas sofridas ou ao menos citou a sua demissão.

Linchamento na internet

Seu comportamento que é claramente reprovado por grande parte do público por ferir e ofender uma específica minoria foi alvo de muitas críticas. Entre elas:

“Eu acho acertada a demissão do Léo Lins, mas me surpreende a seletividade. Ele pôde ser homofóbico, racista, machista, misógino, etarista e capacitista. Mas falou de criança, aí sim foi inaceitável. Esse cara é inaceitável desde sempre” Publicou um internauta claramente revoltado.

“Sem noção!” Publicou outra internauta no Twitter

Muitos internautas ainda criticaram a postura da emissora por permitir que ele permanecesse no quadro de funcionário por tanto tempo, deduzindo que tal demissão só ocorreu por ofensa atingir determinado funcionário do alto escalão da emissora:

“O neto do Ratino tem hidrocefalia…fazer paida com negro, com índio e deficiente pobre e nordestino é fácil mas é só até atingir gente com grana e poder que a graça acaba. Danilo Gentili e Léo Lins dois frutos podres da mesma árvore.” .

Igualmente outro internauta postou: “Ele só foi demitido quando ele fez piada capacitista com hidrocefalia, que um dos filhos dos apresentadores do canal tem…”