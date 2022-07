Master da OAB-AC supera combinado da Imprensa: 1 a 0

O time master da OAB-AC derrotou no último sábado (9), no campo soçaite da entidade, o combinado da imprensa (reforçado pelo goleiro Edivadro, ex-Adesg) por 1 a 0, no sétimo amistoso preparatório para a disputa Campeonato Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), competição agendada para o mês de novembro, na cidade de Recife (PE). O gol da vitória da equipe dos advogados foi marcado pelo volante Gergormar.

O técnico Paulo Roberto Oliveira, após o jogo, comentou que a movimentação foi importante e deixou claro ainda que, a cada jogo-treino, a equipe tem evoluído positivamente. “É evidente que ainda precisamos evoluir em alguns aspectos, mas o time tem correspondido bem ao modelo de jogo que queremos implantar para a competição nacional”, pontuou Paulo Roberto Oliveira.

Neste mês de julho, a equipe de master da OAB-AC chegou ao terceiro mês de preparação visando o torneio nacional e tem como parceiros/patrocinadores a Caixa de Assistência dos Advogados do Acre – CAAAC, Ordem dos Advogados do Brasil/Acre – OAB-AC, Confraria Gastrobar, Thailand Imports, Centro de Diagnóstico da Família – CDF, Stanley’s Pay, Lima Arquitetura e Biolar IMP. EXP. EIRELI.