Melody volta a se comparar com Anitta: ‘ultrapassamos ela’

A cantora Melody usou as redes sociais nesta segunda-feira (25) para comemorar o sucesso de sua música e também dar um breve recadinho aos críticos de plantão. Desde criança se inspirando e usando Anitta como referência em sua carreira, a intérprete de “Assalto Perigoso” voltou a se comparar a uma das artistas brasileiras mais influentes da atualidade.

“Passei aqui pra falar um pouquinho com vocês, sou muito grata a todo mundo e aos meus haters também, gente. Porque as críticas são boas sim para o lado positivo da carreira, porque querendo ou não, eles estão falando de mim, falem bem ou falem mal, estão falando de mim, né?“, iniciou Melody.

Posteriormente, a cantora adolescente comemorou o sucesso de sua parceria com a cantora Ana Castela e o DJ Chris em “Pipoco”, que figurou o primeiro lugar nas paradas de sucesso do Spotify. “Hoje em dia nós somos o Top 1 no Brasil, somos os brasileiros mais escutados no Brasil e no Top Global. Eu, Ana Castela e o DJ Chris. Sempre vai ter as críticas, pessoas pra te apontar e desmerecer. Espero que as pessoas comecem a reconhecer mais nosso trabalho, porque trabalhamos bastante pra alcançar nossos sonhos”, declarou.

E claro que Melody não poderia deixar Anitta de fora de suas referências e comparou a posição das duas nas paradas de sucesso. “Vocês viram aí que nós ultrapassamos até a Anitta, que é uma pessoa que eu admiro muito. […] Muita gente pergunta como eu lido com os críticos, e é assim gente, fazendo muita música, clipes, divertindo o povo e mostrando os números, gente. Quero agradecer aos meus fãs, aos haters e a todo mundo”, concluiu a cantora.